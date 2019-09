FC Dordrecht in Flevoland onderuit ondanks goede start

In de achtste wedstrijd van de eerste divisie is FC Dordrecht vrijdagavond onderuit gegaan. Almere City won met 3-2 van de Schapenkoppen. De ploeg van trainer Claudio Braga gaf een 2-0 voorsprong weg.

FC Dordrecht kende een geweldige start van de wedstrijd. Pedro Marques maakte op aangeven van Dwayne Green de 0-1. Na een kwartier voetballen scoorde Jari Schuurman de 0-2. FC Dordrecht haalde de rust niet zonder tegengoals. Mees Kaandorp zorgde voor de aansluitingstreffer (1-2).

Na de rust raakte FC Dordrecht de voorsprong kwijt. Shayon Harrison maakte in de 53e minuut met 2-2 gelijk. Halverwege de tweede helft kroonde Kaandorp zich tot man van de wedstrijd. Hij scoorde voor Almere City de 3-2, waardoor de vierde nederlaag van het seizoen een feit was voor de Dordtenaren. FC Dordrecht is zeventiende met zes punten.

Almere City - FC Dordrecht 3-2 (1-2)

5' 0-1 Pedro Marques

15' 0-2 Jari Schuurman

40' 1-2 Mees Kaandorp

53' 2-2 Shayon Harrison

67' 3-2 Mees Kaandorp

Opstelling FC Dordrecht: Noppert; Montsma, Lewis (84' Schalekamp), De Abreu; Gronsveld, Smith, Wehrmann (77' Kok), Schuurman, Green; Marques, Achahbar (77' Vicario)