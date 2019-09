Vrienden van de Kuip doet oproep aan leden

Stichting Vrienden van de Kuip gaat zondag voorafgaand aan Feyenoord-FC Twente aandacht vragen voor haar bod op het aandelenpakket van Sportclub Feyenoord. De groep dient komende woensdag, tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, een cumulatief bod van 15 miljoen euro in op de aandelen van Stadion Feijenoord B.V.

"We willen de leden persoonlijk oproepen om een verstandig besluit te nemen", laat Kees Lau, secretaris van de stichting, aan Rijnmond weten. Er zullen voor de Kuip flyers worden uitgedeeld.

De stichting wil met een eenmalige betaling van 4 miljoen euro en jaarlijkse betaling van 11 miljoen euro - 275.000 euro in veertig jaarlijkse termijnen - de aandelen overnemen.

Naast Stichting Vrienden van de Kuip is er met De Kromme Zandweg B.V. nog een partij die aast op de aandelen van Sportclub Feyenoord. Cees Ultee, bestuurslid van De Kromme Zandweg B.V., is tevens secretaris van Sportclub Feyenoord. Ultee zou volgens Stichting Vrienden van de Kuip een mondeling bod van in totaal 11 miljoen euro hebben gedaan.

Bijzondere algemene ledenvergadering

Op maandag 16 september werd tijdens de ledenvergadering van Sportclub Feyenoord niet gestemd over het aandelenpakket. Voor een stemming was namelijk 2/3e van het aantal leden van Sportclub Feyenoord nodig. Met 68 aanwezige leden werd dat quorum niet gehaald.

Er wordt op woensdag 2 oktober opnieuw gestemd over de afsplitsing van het aandelenpakket van Sportclub Feyenoord. Dat zal gebeuren op een bijzondere algemene ledenvergadering. In deze vergadering is de eis van het minimaal aantal aanwezige leden, 2/3e van het totaal aantal leden, niet meer van kracht.