Digitale netwerken Shell en Boskalis maandenlang lek

De Volkskrant meldt zaterdag dat het flink mis was met beveiligde verbindingen. Daardoor kon in principe iedereen de computernetwerken binnen, ook criminelen of andere kwaadwillenden.

Het gaat om een lek in een VPN-verbinding dat door twee onderzoekers uit Taiwan ontdekt is en in maart van dit jaar al gemeld is aan VPN-aanbieder Pulse Secure. Aanvallers konden vrij eenvoudig vanaf internet bestanden lezen en wachtwoorden en gebruikersnamen achterhalen.

Pulse Secure adviseerde klanten om een cruciale update uit te voeren, zodat 'verschillende kwetsbaarheden' opgelost zouden worden. Ondanks meerdere herinneringen werd het advies door grote bedrijven in de wind geslagen, schrijft de krant.

De problemen met de digitale veiligheid deden zich ook voor bij Schiphol, het Openbaar Ministerie en KLM.