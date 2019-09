De natuur in tijdens Haringvlietweekend: 'Neem je verrekijker mee'

Onder meer op de Korendijkse Slikken, het eiland Tiengemeten en de Kwade Hoek bij Stellendam kunnen mensen de natuur in. Er kunnen onder andere zeehonden worden gespot. Ook zijn er verschillende fietstochten.

Het Haringvlietweekend is een initiatief van onder andere IVN Natuureducatie en de provincie Zuid-Holland.

"Neem altijd je verrekijker mee, want er is van alles te zien van grote afstand. Er is ook een aanzienlijke kans dat je zeehonden in het wild kunt spotten", zegt Karola van der Velde van zeehondenopvang A Seal uit Stellendam.