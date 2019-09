15.000 mensen maken gratis ritje met Hoekse Lijn

Ook het nieuwe metrostation Steenwijkpolder in Maassluis werd geopend

Elke tien minuten kwam er een metro langs en die zat steeds vol. Het uitje was onder meer populair bij gezinnen.

Om 12:00 uur startte de open dag van de Hoekse Lijn, de nieuwe metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland. De opening werd verricht door RET-directeur Maurice Unck.

De start van de Hoekse Lijn betekent ook de opening van het nieuwe metrostation Steendijkpolder in Maassluis.

Als alles goed blijft gaan, begint aanstaande maandag de exploitatie van de lijn. Dan rijdt de Hoekse Lijn vanaf station Schiedam Centrum. De RET rijdt dan eerst nog alleen de dienstregeling van de B-lijn. Bovendien is er nog vervangend busvervoer voor reizigers beschikbaar.

De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn van Rotterdam Centraal via Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar Hoek van Holland. Op 31 maart 2017 reed de laatste trein over de lijn. Sinds die tijd werd de verbinding omgebouwd. Zo heeft Maassluis een extra station gekregen.

Over een paar jaar komt er ook een nieuwe eindhalte aan het strand van Hoek van Holland. De metroverbinding had al in september 2017 klaar moeten zijn, maar er waren problemen met vergunningen en met de levering van beveiligingssoftware.

Daarnaast waren er storingen met bruggen en een vuilniswagen reed op een overweg een stuk bovenleiding en installaties kapot. De aanleg van de lijn kostte 462 miljoen euro, negentig miljoen meer dan begroot.