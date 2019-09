Aletta Jacobsprijs naar Khadija Arib

Zij krijgt de prijs voor haar inzet voor Marokkaanse vrouwen in Nederland en voor haar voorbeeldrol als de eerste Tweede Kamervoorzitter met een migratieachtergrond.

Kahdija Arib werd geboren in Marokko en groeide op in Rotterdam. De prijs wordt op 6 maart aan haar uitgereikt.

Aletta Jacobs (1854-1929), naar wie de prijs is genoemd, was een Groningse feministe. Zij rondde als eerste vrouw in Nederland een universitaire opleiding af en werd huisarts. Ze was ook voorvechtster voor wereldvrede.