Sparta loopt averij op bij Fortuna (0-0)

Sparta is er niet in geslaagd om van Fortuna Sittard te winnen. In een gezapige wedstrijd in Limburg bleef het 0-0. Sparta liep naast puntverlies ook nog de nodige personele averij op.

Sparta speelde een moeizame eerste helft, waarin de eerste kans voor Fortuna was. Bassala Sambou kon na één minuut spelen uit een hoekschop van Mark Diemers richting het doel van Tim Coremans koppen, maar kopte over. Coremans moest in de eerste helft nog twee keer reddend optreden.

Na zes minuten kopte Jurgen Mattheij een Limburgse vrije trap op eigen doel. Na 35 minuten spelen schoot Tesfaldet Tekie hard in de korte hoek. De Sparta-keeper redde met een reflex. De grootste kans was wel voor Sparta, Halil Dervisoglu ontving in de loop de bal van Bryan Smeets, maar schoot in de veertigste minuut voorlangs.

In de tweede helft was het wachten op kansen. Twintig minuten voor tijd leek Bryan Smeets te kunnen scoren, maar zijn inzet ging voorlangs. De grootste kans was een kwartier voor tijd voor Halil Dervisoglu. Na een knappe interceptie liep de van Brentford gehuurde spits op doelman Koselev af. In plaats van afleggen op de vrijstaande invaller Lars Veldwijk, vergat Dervisoglu de bal. Ook de rebound was niet aan Sparta besteed, Karami schoot op doelman Alexei Koselev.

Averij

De Spangenaren liepen in Limburg wel de nodige averij op. Abdou Harroui moest geblesseerd het veld verlaten, terwijl Bart Vriends met een ogenschijnlijke armblessure de wedstrijd noodgedwongen uit moest spelen. Adil Auassar pakte tot overmaat van ramp na een tackle ook nog rood (twee keer geel) negen minuten voor tijd.

Door het gelijke spel heeft Sparta twaalf punten uit acht wedstrijden. Dat levert de ploeg van trainer Henk Fraser voorlopig de zesde plaats op. Echter kunnen Willem II, FC Utrecht, Feyenoord en Heracles Almelo nog over de Spangenaren heen als ze morgen resultaat boeken.

Fortuna Sittard - Sparta (0-0)

Rood: 82' Auassar

Opstelling Sparta: Coremans; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Auassar, Harroui (53' Karami), Rayhi (78' L. Duarte), Smeets; Ache (63' Veldwijk), Dervisoglu