Volg Fortuna Sittard-Sparta op Radio Rijnmond

Sparta gaat zaterdagavond bij Fortuna Sittard op zoek naar de vierde overwinning van het seizoen. De Kasteelclub staat na zeven eredivisieduels met elf punten op de achtste plaats en doet het als promovendus goed. Rijnmond Sport is benieuwd of Sparta tegen een directe concurrent weer punten kan pakken.

Fortuna Sittard-Sparta begint om 20:45 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma start om 20:00 uur en duurt vervolgens drie uur. Sinclair Bischop geeft in Limburg het radiocommentaar. Dennis van Eersel presenteert de show.

Fortuna Sittard - Sparta (Aftrap 20:45 uur)

Opstelling Sparta: n.n.b.