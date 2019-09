Lofzang op de Hoekse Lijn uitgebracht

Nu de Hoekse Lijn rijdt, is er een nieuw lied uitgekomen over de nieuwe metrolijn. Het is een lofzang op de nieuwe metroverbinding.

Het lied op de melodie van "This is the way to Amarillo" wordt gezongen door de Westlandse zanger Gene Travis.

In de tekst van 'Is Dit De Lijn Naar Hoek Van Holland?' wordt teruggeblikt op tientallen jaren fileleed voor strandgangers uit het Rijnmondgebied die per auto naar Hoek van Holland reden. Op zowel de heen- als terugweg stond je vaak lange tijd stil op de Maasdijk.

Eerder verschenen ook al twee klaagzangen over de trage aanleg van de lijn tussen Schiedam en de Hoek.

Zo bezong Sandy Struijs in februari van dit jaar de metroverbinding ook al. Op de deun van 'In the navy' van The Village People bezingt de Vlaardingse de herhaalde vertragingen van de ingebruikname van de metro tussen Schiedam en Hoek van Holland. En de Bahama's brachten 'Wachten Op De Hoekse Lijn' uit.