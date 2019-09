Rotterdammer Wijnaldum matchwinnaar bij Liverpool

Georginio Wijnaldum heeft zaterdag Liverpool de zevende zege op rij in de Premier League bezorgd. De oud-middenvelder van Feyenoord maakte bij Sheffield United het enige doelpunt (0-1). Na deze overwinning blijft Liverpool ongeslagen op het hoogste niveau van Engeland.

Wijnaldum mag vooral ook keeper Dean Henderson van Sheffield United bedanken. Henderson liet in de zeventigste minuut een houdbaar schot van Wijnaldum door zijn handen en benen rollen. In het duel tegen Sheffield United kwam Wijnaldum negentig minuten lang in actie.

Trefzekere regiogenoten

Niet alleen Wijnaldum, maar twee andere voormalige regiogenoten scoorden ook in de Premier League. Anwar El Ghazi, oud-jeugdspeler van Sparta en afkomstig uit Barendrecht, maakte voor Aston Villa een goal in het thuisduel tegen Burnley. Die wedstrijd eindigde in 2-2.

Ook Daryl Janmaat scoorde zaterdagmiddag. Alleen deed de ex-rechtsback van Feyenoord dat in eigen doel. Janmaat zette zijn club Watford op een 2-0 achterstand tegen Wolverhampton. Dat duel eindigde ook in deze score.