Amateurvoetbal: SteDoCo droogt Barendrecht in Rijnmond onderonsje

SteDoCo heeft het Rijnmond onderonsje in de derde divisie met Barendrecht met 3-0 gewonnen. Voor de rust stonden de Hoornaars al 2-0 voor. Voor de Hoornaars is het de tweede zege op rij na een slechte seizoensstart.

De ploeg van Frans Adelaar scoorde na ruim een half uur de 1-0 via Wesley Meeuwsen. Jesse Wielinga verdubbelde twintig minuten voor tijd de marge namens de Hoornaars door een vrije trap binnen te krullen. Het slotakkoord was in de tweede helft voor Joran Schröder, die met een intikker de 3-0 eindstand bepaalde. SteDoCo. De overwinning van SteDoCo zorgt ervoor dat de Hoornaars Barendrecht op de ranglijst naderen. Barendrecht staat zevende met negen punten, SteDoCo tiende met zeven punten.

Overige uitslagen:

Jong Sparta - GVVV 0-1

Tweede divisie

Excelsior Maassluis hield in de tweede divisie eindelijk weer eens de 'nul'. De Tricolores speelden op sportpark Dijkpolder met 0-0 gelijk tegen TEC uit Tiel. Veel viel er niet te beleven in de wedstrijd, beide ploegen creëerden amper kansen. TEC was nog het dichtstbij een goal door twee keer de lat te raken en een opgelegde kans van Mathieu van den Assem die knap gepakt werd door de Maassluisse doelman Jean-Paul van Leeuwen. De ploeg van trainer Dogan Corneille zakt door het gelijke spel twee plaatsen naar de dertiende plek met zeven punten uit zes wedstrijden.

Overige uitslagen:

Koninklijke HFC - ASWH 4-1

Hoofdklasse

Sportclub Feyenoord heeft zich tot tweemaal toe terug geknokt van een achterstand tegen DHSC. Na twintig minuten kwamen de bezoekers op 0-1 via Imad Najah. Twee minuten later trok Adil Akanioui de stand gelijk voor de Rotterdammers. Vijf minuten voor rust scoorde Najah opnieuw op de Utrechters de voorsprong in de rust te geven.

Één minuut na rust zette Junior Obike de bordjes weer gelijk door voor de 2-2 te tekenen. Op het uur benutte Quincy Oosterom een strafschop voor de 3-2. Pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd besliste Khalid Rahli de wedstrijd met de 4-2. Voor SC Feyenoord betekent de zege de eerste overwinning van het seizoen. De Rotterdammers bezetten de elfde plaats met vijf punten.

Overige uitslagen:

FC 's-Gravenzande - Capelle 2-1

Zwaluwen - FC Rijnvogels 2-1

Achilles'29 - Smitshoek begint om 18:00