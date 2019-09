62-jarige Willie doet mee aan bodybuildwedstrijden in Las Vegas

Willie Heuser uit Dordrecht doet in november mee aan de Natural Olympia in Las Vegas

Willie Heuser uit Dordrecht doet in november mee aan de Natural Olympia in Las Vegas

Willie Heuser uit Dordrecht doet in november mee aan de Natural Olympia in Las Vegas.

Willie Heuser uit Dordrecht doet in november mee aan de Natural Olympia in Las Vegas. De bodybuildster traint vijf keer in de week keihard.

Een late carrière, zo mag je het wel noemen. 62 is Willie inmiddels. Nadat ze kampioen werd in de categorie 50+ en later 60+, kreeg ze de uitnodiging voor de wedstrijden in Amerika.

"Mijn kinderen vonden het meteen leuk. Maar ik moest het even laten bezinken. Later dacht ik 'ik ga dit nooit meer meemaken, ik moet dit gewoon doen'."

De sterke sportster had nooit verwacht dat ze bodybuildster zou worden. "Ik keek vroeger wel eens naar bodybuilders en dat waren allemaal mensen met spieren."

Spieren heeft ze inmiddels wel, al valt het mee vergeleken met bodybuilders zoals wij ze vaak gewend zijn. "Ik doe mee aan de bikiniklasse."