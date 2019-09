Waterschap verlaagt waterpeil vanwege verwachte regen

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zaterdag het waterpeil in de noordwestelijk deel van de regio verlaagd. Van zondag tot en met maandag verwacht het waterschap 30 millimeter regen.

Dat is te veel voor de grond om goed op te nemen. "Om die buien op te kunnen vangen verlagen we nu alvast de waterpeilen in sloten en vaarten.", aldus het hoogheemraadschap dat van 'protocol A' spreekt.

Vanaf 30 millimeter neerslag in 24 uur gaat het waterschap standaard voormalen.