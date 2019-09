Onrustige avond in Hoek van Holland

Het is zaterdagavond onrustig in Hoek van Holland.

Het is zaterdagavond onrustig in Hoek van Holland. Bij de bunkers wordt gefeest en af en toe wordt vuurwerk afgestoken, aldus een politiewoordvoerder.

Rond kwart over tien kwam de melding van een schietpartij bij de Wierstraat. Agenten konden echter niets vinden, mogelijk ging het om vuurwerk.

Een uur later, rond kwart over elf, kwamen er opnieuw meldingen van schietpartijen in de Leen van der Houwenstraat en in de Wierstraat. Het ging weer om vuurwerk. "De wind staat richting het dorp", aldus de politie.