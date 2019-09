Zaalsport: Feyenoord Basketball verliest nipt van Leiden

Toon van Helfteren: 'We willen stunten in de play-offs'

De start van de wedstrijd was niet als gewenst. Leiden nam al vroeg een voorsprong. Vanaf het tweede kwart sterkte de Rotterdammers zich. In het derde kwart nam de ploeg van Toon van Helfteren het initiatief over en kwam tien punten los van Leiden. Feyenoord kon die voorsprong echter niet vasthouden waardoor Leiden in het vierde kwart uiteindelijk met de winst ervandoor ging.

Overige uitslagen:

Lions - CBV Binnenland dames 1 55-56

Waterpolo

De dames van ZPB kenden een slechte openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. In Nijverdal was Het Ravijn met 18-10 te sterk voor de Barendrechters. In de eerste periode was het gat al geslagen door Het Ravijn. Mede door twee goals van Lotte Beunk kwam de thuis ploeg op 5-1. In het derde kwart werd de voorsprong vergroot naar zeven punten tot 14-7. Die klap kwam de ploeg van coach Jim van Es niet meer te boven. Door de ruime nederlaag staan de dames van ZPB tiende en dus laatste in de eredivisie.

Ook de heren van ZPB begonnen niet zoals gewenst aan het seizoen. ZVL uit Leiden was met 9-8 te sterk in het Inge de Bruijn Zwembad. Lang leken de Barendrechters een resultaat te kunnen pakken, maar in de slotminuten ging het mis voor de ploeg van Zoran Stanisic. De Barendrecters bezetten na één speelronde de negende positie in de eredivisie. Één plaats achter het Rotterdamse SVH.

Overige uitslagen:

BZC - SVH 9-8