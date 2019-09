Rivaliserende jeugdbendes zoeken confrontatie: 9 aanhoudingen

De politie in Rotterdam-Charlois heeft zaterdagavond negen jongeren opgepakt. Het zou gaan om rivaliserende jeugdgroepen. Bij de aanhoudingen zijn meerdere messen in beslag genomen. Onder de arrestanten zijn ook minderjarigen.

Rond elf uur kwam een eerste melding binnen van een vecht- of steekpartij. Volgens de politie hebben de jongeren meerdere keren de confrontatie gezocht. Agenten konden voorkomen dat de situatie verder uit de hand liep.

Volgens ooggetuigen had een groep van zeker twintig jongeren geprobeerd met de tram te vluchten. Die tram is stilgezet. Één voor één moesten de jongeren uit de tram komen om gefouilleerd te worden. Daarbij werden meerdere messen in beslag genomen.

Twee zestienjarige jongeren hadden een mes bij zich. Onder de stoelen en banken in de tram werden nog zeven messen gevonden.