Het weer van vandaag: Naar buiten? Vergeet je paraplu en regenjas niet

Er kan tot middernacht 15-20 mm regen vallen. De temperatuur schommelt tussen 14 graden in een bui en 17 graden als het wat droger is.

Vrij krachtige tot harde zuidwestenwind, vanavond en vannacht soms stormachtige wind met windstoten tot 90 km/uur. Vannacht wel wat droger met nog een paar buien en opklaringen. Morgen vooral in de ochtend kans op een bui. In de middag meer opklaringen maar morgenavond vanuit het westen kans op regen. Maximum morgen 16 a 17 graden, meest matige west-noordwestenwind.

Vooruitzichten

Dinsdag zal opnieuw een natte dag worden met 10-15 mm aan regen. Daarna is het wat droger maar het bljft aan de wisselvallige kant. Eerst is het een graad of 17, in de loop van volgende week gaat de temperatuur omlaag.