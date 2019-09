Brandersfeesten: voorlopig gaat alles door

De Brandersfeesten in Schiedam worden geplaagd door de zware regenval van dit weekend. "Maar voorlopig gaat zondag alles door", laat voorzitter Phons Ockerse weten.

De organisatie van het jaarlijkse festival in Schiedam heeft zondagmorgen de locaties bekeken. "Wat ons betreft gaat alles door vandaag. Wel monitoren we de situatie", gaat Ockerse verder.

Over het afsluitende vuurwerk, vanavond, is nog geen besluit genomen. Dat zal rond 12:00 uur gebeuren.

Tijdens de brandersfeesten zijn er optredens op podia, pleintjes, in straten en in kroegen. Ook liggen er historische schepen in de Lange Haven.