Brandersfeesten: vuurwerk afgelast, overige activiteiten gaan grotendeels door

De Brandersfeesten in Schiedam worden geplaagd door de zware regenval van dit weekend. Zo gaat het vuurwerk in de avonduren niet door. Ook festiviteiten op het water gaat niet door.

Het vuurwerk mag niet doorgaan als het harder waait dan windkracht 5. Het vuurwerk zou afgestoken worden vanaf het dak van het Theater aan de Schie.

De afgelasting is een teleurstelling voor de organisatie van de Brandersfeesten. "Maar we maken er verder wel een leuk feestje van", zegt Phons Ockerse van de Brandersfeesten.

Tijdens de brandersfeesten zijn er optredens op podia, pleintjes, in straten en in kroegen. Ook liggen er historische schepen in de Lange Haven.