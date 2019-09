Bij een haventje aan de Oostdijk bij Dordrecht is een bestelbus het water ingereden. Er zat niemand in de wagen, meldt de brandweer.

"Een duikteam heeft gekeken of er iemand in de bestelbus zat", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Ook de directe omgeving van de bus is nog gezocht. Er werd niemand gevonden.

Het is niet duidelijk hoe de wagen in het water beland is. De politie neemt het onderzoek nu over.