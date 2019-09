Feyenoord herstelt zich knap met ruime overwinning op FC Twente (5-1)

De Rotterdammers wilden zich zondag herstellen van de harde nederlaag tegen AZ van donderdag. De ploeg van Jaap Stam begon echter wel wat onzeker aan de wedstrijd in De Kuip. FC Twente kon wat speldenprikjes uitdelen en zelfs tot wat mogelijkheden komen.

Goals Berghuis en Larsson, fout Toornstra

Via een counter kon Feyenoord wel op voorsprong komen. Steven Berghuis draaide vanaf rechts naar binnen en haalde met links uit. Zijn schot belandde in de rechterhoek: 1-0.

Daarna was er niet heel veel aan de hand voor Feyenoord. Toch kon Twente op gelijke hoogte komen. Aitor Cantalapiedra scoorde na een slechte pass van Jens Toornstra, die onbedoeld de aanvaller van Twente in stelling bracht.

Sam Larsson kon drie minuten later echter die goal weer herstellen. Na een goed uitgespeelde aanval schoot Larsson de bal knap achter Drommel: 2-1. Dat was ook de ruststand.

Feyenoord loopt weg

Tien minuten na rust was Larsson weer belangrijk. Hij draaide vanaf de linkerkant naar binnen en lepelde de bal via Peet Bijen in de rechterhoek: 3-1. Luis Sinisterra kon na 67 minuten via een rebound op een schot van Renato Tapia, ook nog een vierde treffer maken.

Een enorme blunder van FC Twente-doelman Joël Drommel leverde ook nog een vijfde Rotterdamse goal op. Drommel schoot de bal op Sam Larsson, die zijn tweede goal daardoor kon bijschrijven.

Scoreverloop

6' 1-0 Steven Berghuis23' 1-1 Aitor Cantalapiedra26' 2-1 Sam Larsson55' 3-1 Peet Bijen (eigen doelpunt)67' 4-1 Luis Sinisterra88' 5-1 Sam Larsson