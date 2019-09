Een man (28) uit Capelle aan den IJssel is zaterdagavond opgepakt na een schietpartij in Den Haag. Hij wordt verdacht van het willen verwijderen van sporen.

De schietpartij was rond 19:00 uur aan de Erasmusweg in Den Haag. Er zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

Wat de aanleiding is voor de schietpartij is niet duidelijk. De schutter zou zijn weggerend.