In Krimpen aan den IJssel is zondagmiddag een fikse boom omgewaaid. Dat gebeurde op de Steenplaats.

De boom is dwars over de weg komen te liggen. Een speciale bomenploeg van de gemeente gaat de boom aan stukken zagen en verwijderen.

Het herfstachtige weer heeft her en der in de regio ook wateroverlast tot gevolg. Aan de Ameidestraat in Rotterdam dreigden korte tijd gevelplaten van de vijfde etage van een flat te waaien.