Nieuwe milieuvriendelijke verwerking van oude kunstgrasvelden

Het oude voetbalveld van de club stamde uit 2007 en was dringend aan vervanging toe, vertelt wethouder Lies van der Pol. “In die tijd was er ook veel discussie over de veiligheid van de rubberen korrels, die volgens het RIVM giftig zouden zijn. Wij wilden onze kinderen niet op zo’n veld laten spelen en hebben daarom gekozen voor milieuvriendelijkere instrooikorrels.”

Het nieuwe voetbalveld van OVV is vorige week officieel in gebruik genomen. Het oude is afgevoerd naar kenniscentrum Plant One in de Botlek, waar het buiten in grote rollen milieuvriendelijk en brandveilig ligt opgeslagen. Een klein deel van het veld is in onderdelen uit elkaar gehaald.

Na allerlei testen blijkt dat het compleet gerecycled kan worden. Binnenkort wordt de pilot dan ook in het groot uitgevoerd met een reactor die op het buitenterrein van het innovatieve centrum wordt gebouwd.



Eigenaar Gabriël Tschin van Plant One: “Voetbalvelden en hockeyvelden werden tot nu toe opgeslagen, verbrand of afgevoerd naar andere landen. Ik dacht: dat kan milieuvriendelijker. Daarom heb ik de samenwerking met de gemeente gezocht. We willen niet recyclen maar het liefst alle producten upcyclen als grondstof voor nieuwe producten.”

Tschin toont alle ingrediënten die overblijven na het ontleden van het kunstgras: “Het zand kan terug de voetbalvelden op, het kunstgras verwerken we tot olie (nafta), uit de granulaatkorrels halen we carbon Blake dat is een goede geleider voor elektriciteit en met het witte poeder uit de kunststof kunnen we nieuwe producten maken etc. Alles is honderd procent recyclebaar, CO2-vriendelijk en emissievrij.”

De gemeente en Plant One zijn allebei zeer enthousiast over de proef. Goedkoper dan de huidige methode is het niet, maar omdat het milieuvriendelijker is hopen ze dat meer gemeenten hun voorbeeld volgen. “De gemeente Rotterdam steunt ons al hierin, ik verwacht dat meer gemeenten ons gaan volgen.”