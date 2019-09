Jaap Stam over Feyenoord-FC Twente: (5-1): 'Zaten erbovenop'

Feyenoord heeft zondag met 5-1 gewonnen van FC Twente. De ploeg van Jaap Stam heeft een moeizame periode achter de rug en daarom was dit resultaat meer dan welkom, vindt ook trainer Jaap Stam.

"Uiteindelijk moet je een reactie leveren en dat is goed gelukt. De jongens zaten erbovenop, de intentie was duidelijk", zegt Stam tegenover verslaggever Sinclair Bischop.

"We wilden met goed voetbal naar voren spelen, de juiste momenten druk geven en compact blijven spelen. En ook tijdens omschakelmomenten toe proberen te slaan.

Dat hebben we dit seizoen bij vlagen wel laten zien. Maar nu was het heel duidelijk dat iedereen hetzelfde voor ogen had en goed met elkaar communiceerde."

