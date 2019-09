Aan het Henegouwerplein in Rotterdam-West zijn in de nacht van zondag op maandag twee auto's uitgebrand. De melding van de brand kwam om 01:20 uur bij de brandweer binnen.

De auto's stonden zij aan zij geparkeerd naast het sportveld. De politie heeft sporenonderzoek gedaan in en rond de voertuigen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend gemaakt.