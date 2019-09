Hoekse Lijn nu echt van start

De Hoekse Lijn is maandagochtend van start gegaan met ritten van de B-lijn. Zaterdag was er al een open dag. Toen konden reizigers een paar uur lang gratis reizen op een deel van het traject tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland Haven. Rond 05:30 uur vertrok de eerste rit volgens de officiƫle dienstregeling.

De open dag op zaterdag was ook nodig om te testen of alles goed zou gaan op momenten met veel reizigers. De dag trok meer dan vijftienduizend reizigers.

Vanaf nu rijden dus de metro's van lijn B op de nieuwe Hoekse Lijn. De komende weken blijft het vervangende busvervoer rijden als achtervang. Daarna volgt de officiële ingebruikname.

De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn van Rotterdam Centraal via Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar Hoek van Holland. Op 31 maart 2017 reed de laatste trein over de lijn. Sinds die tijd werd de verbinding omgebouwd. Zo heeft Maassluis een extra station gekregen.

Over een paar jaar komt er ook een nieuwe eindhalte aan het strand van Hoek van Holland. De metroverbinding had al in september 2017 klaar moeten zijn, maar er waren problemen met vergunningen en met de levering van beveiligingssoftware.

Daarnaast waren er storingen met bruggen en een vuilniswagen reed op een overweg een stuk bovenleiding en installaties kapot. De aanleg van de lijn kostte 462 miljoen euro, negentig miljoen meer dan begroot.