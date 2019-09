Het weer van vandaag: de harde wind gaat liggen

Vandaag is er af en toe zon, vanochtend valt er nog een enkele bui. Op Goeree-Overflakkee blijft het vrijwel droog. Vanmiddag blijft het overal droog. Het wordt 17 graden. De vrij krachtige en aan zee harde westen- tot noordwestenwind neemt af tot matig en krimpt vanmiddag naar het zuidwesten.

Vanavond en vannacht gaat het regenen. De temperatuur zakt naar 14 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig.

Vooruitzichten

Morgenochtend is het bewolkt met buien. In de middag vanuit het westen af en toe zon en nog een enkele bui. In de middag wordt het 18 graden en staat er een matige en aan zee eerst nog krachtige zuidwestenwind.

De dagen erna mag op een weersverbetering worden gerekend en wordt het kouder. Het is wisselend bewolkt en er valt soms een enkele bui. In de middag wordt het 14 graden en dat is enkele graden onder de normale temperatuur voor begin oktober.