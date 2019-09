Justitie komt met strafeis Oostvoornse kofferbakmoord

De verdachte in de zaak van de Oostvoornse kofferbakmoord krijgt maandag te horen welke straf justitie tegen hem eist. Leon van M. wordt ervan beschuldigd dat hij in 2005 Caroline van Toledo uit Oostvoorne heeft vermoord. Zij werd in de kofferbak van een uitgebrande auto gevonden. De 42-jarige Leon van M. uit Brielle ontkent de beschuldiging.

De strafeis zou al eerder bekend gemaakt worden, maar de rechter in Rotterdam wilde dat een expert nog eens naar het DNA-spoor zou kijken. Het gaat om een klein en door de brand beschadigd spoor aan de binnenkant van de knoop van een stropdas waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Op een eerdere zittingsdag is het DNA-spoor al uitgebreid besproken.

Leon van M. was al jaren geleden verdachte, maar er was te weinig bewijs. In 2017 werd Van M. opnieuw opgepakt, na nieuw onderzoek en nieuwe getuigen. Deze getuigen zeggen dat Van M. hen heeft verteld Caroline van Toledo te hebben vermoord en de auto in brand heeft gestoken. De verdachte noemde de verklaringen complete onzin en weigerde vragen van de rechter te beantwoorden.