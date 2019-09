De verdachte in de zaak van de Oostvoornse kofferbakmoord krijgt maandag te horen welke straf justitie tegen hem eist. Leon van M. wordt ervan beschuldigd dat hij in 2005 Caroline van Toledo uit Oostvoorne heeft vermoord. Zij werd in de kofferbak van een uitgebrande auto gevonden. De 42-jarige Leon van M. uit Brielle ontkent de beschuldiging.