Loting VoetbalRijnmond Cup live te zien op Rijnmond

Maandagavond wordt er geloot voor de VoetbalRijnmond Cup 2019/2020 en dat is vanaf 19:30 uur te volgen via deze website. Een livestream vanuit onze FC Rijnmond-studio aan de Lloydstraat is vanaf 19:30 uur te bekijken.

De VoetbalRijnmond Cup is een toernooi waar standaardelftallen, dames, C-, D-, E-, E-(9v9) en F-pupillen van alle clubs in de regio Rijnmond aan mee mogen doen. De winnaar van het toernooi van de standaardelftallen zal een geheel verzorgd trainingskamp winnen naar Spanje of Portugal. De wedstrijden voor alle jeugdcategorieën, inclusief speelschema, zullen direct voor het gehele seizoen doorgeloot worden.

De loting wordt verricht door meerdere mensen: Michael Groeneweg (trainer Alexandria '66), Niels Redert (teammanager Excelsior Maassluis), Rody van Hemert (trainer Rijnmond Hoogvliet Sport), Ruud van Os (contentmanager Rijnmond) en Richard Feenstra (Organisatie VoetbalRotterdam) zitten aan tafel. De loting begint om 19:30 uur en is op deze website te volgen.

Meer aandacht voor amateurvoetbal bij Rijnmond



De samenwerking met VoetbalRotterdam past in de nieuwe koers van Rijnmond, waar meer aandacht voor het amateurvoetbal in onze regio is. Na de terugkeer van een sportprogramma op de zaterdagmiddag, waarin live verslag wordt gedaan van het provinciale topamateurvoetbal, volgt er binnenkort ook steeds meer berichtgeving op onze website over het amateurvoetbal. Wij doen dit in samenwerking met VoetbalRotterdam.

De kick-off is maandagavond, om 19:30 uur, met de loting van de VoetbalRijnmond Cup. De presentatie wordt gedaan door Dennis Kranenburg.