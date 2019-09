EC 50 jaar: Een uitzege van 4-0, maar de supporters klagen

Precies 50 jaar geleden bouwde Feyenoord aan een bijzonder Europees avontuur. De gewonnen ‘uitwedstrijd’ tegen KR Reykjavik (0-4) op 30 september 1969 was de tweede in een reeks van negen duels die uiteindelijk leidde naar de historische winst in de Europa Cup voor landskampioenen en een volksfeest van ongekende weerga.

Rijnmond gaat dit voetbalseizoen terug in de tijd en brengt de wedstrijden van toen - maar dan steeds exact een halve eeuw later - tot leven. In bovenstaande aflevering blikken we terug op de 'uitwedstrijd' tegen Reykjavik met Guus Haak.

Feyenoord hoefde voor de uitwedstrijd tegen KR Reykjavik namelijk niet ver te reizen. Evenals dertien dagen eerder bij de eclatante 12-2 zege op de IJslanders was de eigen Kuip het decor van een avondje Europa Cup. Voor een all-in prijs van 47.000 gulden had de kampioen van IJsland het thuisrecht verkocht aan de Rotterdammers. Commercieel gezien een handige zet, al onderbouwde KR Reykjavik de opmerkelijke beslissing vooral met de stelling dat het vanwege het ontbreken van lichtmasten en de ongunstige werkroosters van de amateurvoetballers lastig was een geschikt tijdstip te vinden.

Nachtleven



In de dagen die lagen tussen de twee duels in Rotterdam was het IJslandse team ook nog eens uiteengevallen. Vijf spelers reisden af naar Parijs, waar een interland tegen Frankrijk op het programma stond. Een ander deel van de selectie verpoosde zich tijdens een citytrip in Londen. Ook, zo luiden de anekdotes, waren de IJslanders in het Rotterdamse nachtleven gesignaleerd.

Hoe het ook zij, alles leek aanwezig voor een nieuwe oorwassing. Ruim 39.000 Feyenoordsupporters zaten er al klaar voor, maar na het eindsignaal vielen de IJslandse voetballers elkaar van vreugde in de armen. De nederlaag voelde als een overwinning. “Vier goals en dat was het”, kopte een Rotterdamse krant teleurgesteld. Coach Oli B. Jonsson stelde dat hij met een verlies van 6-0 had kunnen leven en dat hij na de 0-4 dus ‘erg trots’ was. Waarop aanvoerder Ellert Schram aanvulde: “En dan te bedenken dat een aantal van ons in de tussenliggende tijd alleen in Parijs heeft gespeeld en niet heeft getraind. Doordat doelpunten lang uitbleven, kregen we hier moed en zelfvertrouwen.”

Incidenten



Hoewel de wedstrijd zeker niet de boeken in gaat als Feyenoord meest heroïsche, kende die wel een bonte reeks ‘incidenten’. Zo keepte Eddy Treijtel in zijn vertrouwde zwart - na het geel in de thuiswedstrijd - en dat terwijl de UEFA dat verboden had. Maar de Zweedse scheidsrechter bleek niet op de hoogte van de oekaze. Reykjavik, dat in het eerste duel tamelijk primitief speelde, tekende bovendien voor een officieus record door pas in de 42ste minuut de eerste overtreding te maken. En de eerste treffer van Ove Kindvall ging via het zijnet, maar ook dat detail ontging de referee, ondanks fel IJslands protest.

Angstiger



Wie er die avond bij was, spreekt van een onvriendelijke sfeer op de tribunes. Geïrriteerd door het gebrek aan goals keerden de Feyenoordsupporters zich tegen het eigen team. Vooral Ruud Geels moest het ontgelden, terwijl hij nota bene met zes goals in twee wedstrijden topschutter was tegen Reykjavik. Nieuweling Franz Hasil maakte zich kwaad over het gedrag van de eigen aanhang. “De supporters zijn niet standvastig”, zei de Oostenrijkse Feyenoorder. “Afgelopen zondag toen ik niet goed speelde, gilde men om Geels. Nu werd Geels uitgefloten. Dat is niet leuk. Je gaat steeds angstiger spelen.”

Ook de staf van Feyenoord was uitermate kritisch op de eigen ploeg. “Dit was het ware Feyenoord niet”, vond trainer Happel. “We waren traag en egoïstisch en hadden te weinig combinaties.” Opvallend genoeg liet ook manager Brox zich niet onbetuigd in de pers: “Met Geels, Kindvall en Wery voorin is er gewoon te weinig combinatievermogen.”

Erehaag



Kennelijk opgetogen over de kleine nederlaagvormden de IJslanders na afloop een erehaag voor hun Hollandse opponenten, over wie trainer Jonsson nog de voorspelling deed dat Feyenoord zeker de halve finales van de Europa Cup zou halen. Zo goed vond hij de Rotterdammers. Dat ontlokte een bekende sportjournalist de uitspraak dat Feyenoord zo ongeconcentreerd en ongeïnspireerd had gespeeld dat de ploeg het IJslandse eerbetoon niet had verdiend. “Ach, wat”, tekende een andere journalist op uit de mond van een supporter. “Het was heel slecht, maar 4-0 winnen in een uitwedstrijd blijft een mooi resultaat. Geen enkele Nederlandse club heeft dat ooit in Europa gepresteerd.”

