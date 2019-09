Poll: Na de zoveelste schietpartij in Rotterdam: hoe veilig voel jij je?

Gisterenavond was het zoveelste schietincident in Rotterdam. Volgens ooggetuigen zou een man van 26 jaar met een automatisch wapen onder vuur zijn genomen en acht tot tien keer zijn geraakt. Hij is zwaargewond.

Het zorgt voor veel onrust, want er waren in Rotterdam in de eerste helft van dit jaar al 72 schietpartijen. Dat is net zoveel als in heel 2018. Om meer grip te krijgen op de situatie mag de politie in de stad persoonsgericht fouilleren. Ook wordt er 750 euro uitgeloofd voor tips over vuurwapenbezit; een unicum.

Het vuurwapengeweld in Rotterdam wordt steeds extremer.



