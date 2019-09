Justitie eist 20 jaar cel tegen verdachte Oostvoornse kofferbakmoord

Justitie wil dat Leon van M. 20 jaar de cel in gaat voor moord op Caroline van Toledo. Haar lichaam werd in 2005 in de kofferbak van een uitgebrande auto gevonden. De 42-jarige Leon van M. uit Brielle ontkent de beschuldiging.

Maandag somde justitie nog eens alle feiten en bewijzen op, waaronder getuigenverklaringen, een DNA-spoor en een karakterschets. Justitie spreekt van 'moord in vereniging'. "Hij heeft meerdere momenten gehad om te stoppen. Dus kan moord worden bewezen", zegt justitie. 'Moord in vereniging' omdat er meerdere mensen zijn betrokken.

Maandagmiddag volgt het pleidooi van de advocaten van Leon van M.

De strafeis is een week later dan gepland. De rechter wilde dat een expert nog eens naar het DNA-spoor zou kijken. Het gaat om een klein spoor aan de binnenkant van de knoop van een stropdas waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Het DNA-materiaal is beschadigd doordat de auto in brand was gestoken. Daardoor is de bewijswaarde beperkt.

Toch heeft het Openbaar Ministerie geen enkele twijfel. Zij zegt dat alle deskundigen tot dezelfde conclusie komen: een match met Leon van M.

De patholoog anatoom zegt dat Caroline van Toledo door brand om het leven is gekomen, er zaten roetdeeltjes in haar luchtpijp.

Volgens het OM heeft Van M. ook brand gesticht in het huis van het slachtoffer, om sporen te wissen.

Van M. zou twee weken geleden met een verklaring en een alibi komen, maar op de dag dat hij zijn verhaal mocht doen weigerde hij vragen van de rechter te beantwoorden.