Politie snapt bolletjesslikker in Thalys

Een Congolese man had vijftien bolletjes drugs in zijn lichaam en nog eens 44 bolletjes in zijn koffer. Hij was net geland uit Frans Guyana. Het bleek te gaan om in totaal 729 gram cocaïne. Ook werden meerdere mensen betrapt die hennep op zak hadden.

De actie, een samenwerking tussen de politie en douane in Nederland, België en Frankrijk, was tussen 19 en 21 september. Duizenden mensen werden gecontroleerd. Ruim tweehonderd hadden drugs bij zich. Dat heeft de politie maandag naar buiten gebracht.

Er werd ook gecontroleerd op de snelweg. Op de A2 werden naast drugs onder meer vier tasers, een alarmpistool, pepperspray, geld en vijf dure horloges gevonden.