Snuifmolen maakt kans op bijzondere prijs

De molen, die één van de drie genomineerden is, wil van het prijzengeld een nieuw bezoekerscentrum bouwen. "We zouden het geld heel goed kunnen gebruiken. De molen zelf is nog in goede staat, maar de fundering van een bijgebouw moet worden opgeknapt en we willen een bezoekerscentrum bouwen, om mensen beter te kunnen uitleggen over de werkwijze van deze bijzondere molen," legt molenaar Jan Bakker uit.

In het nieuw te bouwen centrum willen ze rondleidingen geven aan schoolklassen. Ook komt er een expositie en een winkeltje. "We zouden het heel leuk vinden als Rotterdammers onze kruiden zouden kopen. Dan heb je een echt Rotterdams product", zegt de molenaar.

De Ster is één van de laatste twee snuif- en specerijenmolens die ons land nog telt. Hij stamt uit 1829. "Met twee hele grote molenstenen die door de molen aangedreven worden worden specerijen vermalen en snuiftabak gemaakt. Die wegen ongeveer tweeënhalve ton per stuk. We zijn nu kaneel aan het malen," zegt Jan Bakker.

Stemmen kan nog tot dinsdag 1 oktober 12:00 uur. De winnaar wordt 9 oktober bekend gemaakt.