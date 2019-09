EC 50 jaar: Guus Haak dacht dat Feyenoord wel 30 goals kon maken

Precies 50 jaar geleden bouwde Feyenoord aan een bijzonder Europees avontuur. De gewonnen ‘uitwedstrijd’ tegen KR Reykjavik (0-4) op 30 september 1969 was de tweede in een reeks van negen duels die uiteindelijk leidde naar de historische winst in de Europa Cup voor landskampioenen en een volksfeest van ongekende weerga.