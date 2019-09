Advocaat hoofdverdachte kofferbakmoord Oostvoorne pleit voor vrijspraak

De advocaat van de hoofdverdachte in de zaak rondom de kofferbakmoord in Oostvoorne, wil dat zijn cliënt Leon van M. wordt vrijgesproken. Volgens de advocaat is het gevonden DNA-materiaal niet genoeg bewijs om vast te stellen dat zijn cliënt Caroline van Toledo heeft vermoord.

Van M. hoorde maandag twintig jaar cel tegen zich eisen voor de moord op Caroline van Toledo in Oostvoorne. Haar lichaam werd in 2005 in de kofferbak van een uitgebrande auto gevonden. De 42-jarige Leon van M. uit Brielle ontkent de beschuldiging.



De strafeis kwam een week later dan gepland. De rechter wilde dat een expert nog eens naar het DNA-spoor zou kijken; een klein spoor aan de binnenkant van de knoop van een stropdas. Daarmee was het slachtoffer vastgebonden.

DNA-spoor

Het DNA-materiaal is beschadigd doordat de auto in brand was gestoken. De bewijswaarde is daardoor beperkt. Het Openbaar Ministerie heeft desondanks geen enkele twijfel en zegt dat alle deskundigen tot dezelfde conclusie komen: een match met Leon van M.

De advocaat daarentegen geeft aan dat dit spoor slechts beperkte informatie geeft en zeker geen absolute match is met zijn cliënt.

"Dit feit heeft onbeschrijflijk leed veroorzaakt", zei de advocaat maandagmiddag in de rechtbank in Rotterdam. "Ik hoop dat de nabestaanden er begrip voor hebben dat wij de belangen van onze cliënt behartigen en vrijspraak bepleiten."