Wie zijn de rolmodellen van onze regio?

Iedereen heeft wel een rolmodel. Iemand die goede daden verricht voor zijn of haar omgeving of iemand die door zijn of haar uitstraling een positieve impact heeft. Ben of ken jij iemand die een echt rolmodel is voor zijn of haar omgeving? Meld het bij Rijnmond!

In 2020 willen wij iedere maand op bezoek bij een Rijnmond Rolmodel. Dat doen we samen met Lotte van Eijk, de Rotterdamse die in september landelijk in het nieuws kwam toen Instagram haar foto’s verwijderde.

Het socialmediaplatform vond haar foto’s te expliciet, daar waar plaatjes van slankere dames in vergelijkbare outfits en poses wel mochten blijven staan.

Het maakt Lotte én Rijnmond niet uit of de rolmodellen dik, dun, lang, kort, wit, bruin, groen of geel zijn. Rijnmond gaat op zoek naar mensen die onder alle omstandigheden zichzelf durven te zijn. Aan het eind van het jaar voegen we de twaalf rolmodellen samen op een prachtige Rijnmond Rolmodel-kalender voor het jaar 2021.