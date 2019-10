Ruud de Boer op de filosofische toer. Met Tim de Mey

Welke consequenties hebben de wetenschappelijke keuzes die je nu maakt op de toekomst? Je kind genetisch modificeren of niet? Wordt er straks recht gesproken door computers? Hoe gevaarlijk wordt kunstmatige intelligentie? Wetenschapsfilosoof Tim de Mey van de Erasmus Universiteit Rotterdam is één van de krachten achter een gloednieuwe interactieve film waarin dit soort lastige dillema's door de kijkers op waarde moet worden geschat.

De animatiefilm 'Robin' kan alle kanten op, afhankelijk van keuzes die het publiek maakt. Hoe reëel is de kans dat je straks door een computerrechter wordt veroordeeld? Brengt technologie alleen maar slechte dingen? Wat is de rol van de filosoof in deze snel veranderende tijden? Ruud de Boer vraagt het aan Tim de Mey, dinsdagavond om 19.00 uur op Radio Rijnmond.

