Werknemers Chemours zetten staking door

Werknemers van Chemours zetten hun staking voor een nieuwe cao door. Al sinds vrijdagmiddag 16:00 uur draait de fabriek van het Dordtse chemiebedrijf op een laag pitje. Alleen de noodzakelijke werkzaamheden in het kader van de veiligheid worden door een minimale bezetting uitgevoerd.

De cao van Chemours liep in juni al af. Een eindbod van het bedrijf werd eerder door de leden afgewezen. Vakbond FNV stelde vervolgens een ultimatum tot vrijdag om onder meer een loonsverhoging van 5 procent af te dwingen.

De vakbond wil ook een hoger loon voor jonge medewerkers, meer geld voor cursussen en een regeling voor oudere medewerkers. Chemours kwam vrijdag echter nog niet over de brug, waarna op staken werd overgegaan.



Vakbond FNV organiseerde maandag drie bijeenkomsten voor haar leden. Daarin is gestemd over het vervolg van de staking. Op twee leden na koos iedereen voor het doorzetten van de acties. Het is nog niet bekend hoelang de staking wordt voortgezet.

Geen beter bod

"Chemours heeft nog geen verbeterd cao-bod gedaan. De staking wordt daarom verlengd tot nader orde", zegt Nurettin Altundal van FNV.

"De stakers gaan dinsdag hun vijfde stakingsdag in, maar Chemours reageert niet. De stakers zetten daarom door, totdat naar hun eisen wordt geluisterd en zij een fatsoenlijk deel van de winst van het bedrijf krijgen."