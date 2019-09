'Kogels hebben geen piloot hè'

Kogelgat in ruit van café Nieuwe Binnenweg

Buurtbewoners van Rotterdam-West zijn geschrokken van de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. Daar werd zondagavond, vermoedelijk met een automatisch wapen, op een 26-jarige man geschoten. Het is alweer de 72e schietpartij in Rotterdam van het afgelopen jaar.

Een buurtbewoner blijft verdwaasd staan bij het café, waar het buskruit nog goed te ruiken is en waar de kogelgaten in het raam duidelijk zichtbaar zijn. "Je hoeft maar op de tram te wachten en je krijgt een kogel in je", vloekt de man.

"Ik durf 's avonds niet meer naar buiten", vertelt een oudere dame. Ook de jongere buurtbewoners maken zich zorgen: "Als je op straat gaat chillen met vrienden en ineens is daar een schietpartij. Kogels hebben geen piloot. Je kan gewoon geraakt worden, hè."

Ook uit onze poll blijkt dat een meerderheid van de Rotterdammers zich niet veilig voelt. Van de ruim 1400 stemmers voelt 58% zich niet meer veilig na deze reeks aan schietpartijen. 42% van de stemmers voelt zich nog wel veilig op straat in Rotterdam.

Tijd voor actie

Volgens Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam, kan het zo niet langer doorgaan. "Het is van de gekke dat in Rotterdam overal maar lukraak geschoten wordt." Er worden verschillende maatregelen getroffen om het vuurwapengeweld tegen te gaan.

"Ten eerste willen we preventief gaan fouilleren," vertelt Karremans. Daarnaast moet het cameratoezicht worden verbeterd volgens de VVD en moet er goed worden gekeken naar louche zaken die een broedplaats voor criminaliteit vormen. Deze plekken moeten worden doorgelicht.