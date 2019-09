Jan Everse in FC Rijnmond: 'Larsson moet nu vijf wedstrijden op rij presteren'

Jan Everse en Arman Avsaroglu schoven maandagmiddag aan in FC Rijnmond. De oud-trainer en de NOS-journalist werden vergezeld door Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en en presentator Peter van Drunen. De mannen spraken uitgebreid over de wederopstanding van Feyenoord tegen FC Twente.

Jan Everse vond Feyenoord beter dan voorgaande wedstrijden, maar verbaasde zich over FC Twente. “Feyenoord was iets actiever dan de vorige drie wedstrijden. Maar ik ben vooral geschrokken van FC Twente. Als je ziet hoe het centrum van FC Twente voorbij gelopen worden.” Avsaroglu weidt de winst aan Leroy Fer. “Het heeft ook wel te maken met Leroy Fer, dat hij weer meedeed. Want je zag toch de ruimtes tegen AZ lachwekkend groot werden. Nu hield hij het elftalwel wat meer bij elkaar.”

De opleving van Sam Larsson tegen FC Twente kon zowel Everse als Avsaroglu bekoren. Toch plaatsen beide heren kanttekeningen bij de prestaties van de Zweedse aanvaller. “Hij heeft nog niet laten zien dat hij stabiel kan presteren. Er zitten wedstrijden tussen dat hij indruk maakt, maar dat doet hij niet elke week. Ik heb zelf het gevoel dat hij twee weken geen bal gaat raken”, aldus Avsaroglu. Everse sluit zich bij die mening aan. “Ik wil de volgende vijf wedstrijden zien hoe hij presteert. Als hij dan het rendement van gisteren heeft, dan komt hij uit die Scandinavische winterslaap. Maar daar geloof ik niet in.”

Ook de eventuele contractverlenging van Renato Tapia werd uitgebreid besproken. Volgens Everse moet Feyenoord het verlies nemen en het contract van de Peruviaan niet openbreken. “Stel je voor, je verlengt zijn contract omdat je een transfersom wil. Vervolgens speelt hij weer matig en zit je weer drie jaar aan hem vast. Dan moet je maar je verlies pakken. Avsaroglu spreekt dat tegen en ziet ook de zakelijke kansen voor Feyenoord. ”Hij is natuurlijk wel international van Peru. Ik denk dat je nog wel wat voor Tapia kunt krijgen. Als je hem één of twee jaar contract geeft en er komt wel iets.”

