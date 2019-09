'Kreekflats' gered van de sloopkogel

Het gaat om de Noordwest- en Corridorflat die gerenoveerd gaan worden. De derde flat van het complex, de Haakflat, wordt momenteel al gerenoveerd. De flats hebben samen 276 appartementen. Dat aantal blijft gelijk.



Eerder liet Woonbron al weten te twijfelen of renoveren de beste optie was. Het zou in het geval van de twee flats gaan om een kostenplaatje van 50 miljoen euro. Directeur Arthur Oerlemans destijds: "Als je tv kapot is, kan vervangen op een gegeven moment een beter idee zijn dan repareren."

Een woordvoerder van Woonbron laat weten dat de grote vraag naar sociale huurwoningen uiteindelijk de doorslag gaf. Hij verwacht dat de twee flats na de renovatie 'als nieuw' zullen zijn.

De ingreep duurt tussen de twee en drie jaar. In die periode moeten de bewoners elders wonen. In principe krijgt iedere bewoner de gelegenheid om terug te keren. Voor hen is een verhuisvergoeding van ongeveer zesduizend euro en een urgentieverklaring beschikbaar.