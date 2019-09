Wethouder Van Gils: 'Uitbreiding warmtebedrijf naar Leiden onderschat'

Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam onderschrijft de meeste conclusies van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over onverantwoorde risico’s bij het Warmtebedrijf. Het stadsbestuur neemt alle aanbevelingen over. De Rekenkamer Rotterdam schrijft in het rapport dat het stadsbestuur onverantwoorde grote risico’s heeft genomen om al afspraken over warmtelevering aan Leiden te maken, terwijl de financiering van de leiding niet rond was. Ook is de raad niet volledig en te laat geïnformeerd.

Onderschat

Verantwoordelijk wethouder Arjan Van Gils begrijpt de conclusies van de Rekenkamer. “Ik denk dat de informatie beter had gekund en gemoeten”. Van Gils is pas een half jaar wethouder. Samen met wethouder Bonte van Duurzaamheid en Bas Kurvers als wethouder Bouwen gaan zij over het Warmtebedrijf.

Van Gils denkt dat zijn voorgangers het risico hebben genomen om het bedrijf zo op korte termijn minder verliesgevend te laten zijn. “Ze hebben echt onderschat hoe ingewikkeld dat is en hoeveel tijd dat kost”, aldus Van Gils. “Dit was avonturieren, iets nieuws doen waarvan je de risico’s misschien iets te optimistisch hebt ingeschat, jezelf overschat hebt. Daar zouden we nu denk ik een andere keuze in maken."



Gevolgen

De raad niet goed informeren is een politieke doodzonde. Maar het is aan de raad zelf welke conclusies daaraan verbonden zijn. Van Gils zegt dat hij ervoor zal zorgen dat onder zijn leiding nu alles transparant is. “Vanaf maart ben ik voor transparantie. Volgens mij zegt de Rekenkamer daar wat over. Dat er sinds februari meer wethouders bij het Warmtebedrijf betrokken zijn en dat het beter gaat”.

De Rekenkamer Rotterdam denkt dat de schade voor Rotterdam in de honderden miljoenen euro’s kan lopen. Raadsleden spreken zelfs over bedrag van 400 miljoen als het bedrijf failliet zou gaan.

Van Gils: “Dat zou alleen zijn als je nu de stekker eruit trekt en alle contracten volledig moet uitbetalen. Dat is niet aan de orde. Dat kan ook niet zomaar, want er zijn 50.000 woningen die er nu gebruik van maken. Ik denk dat dat een niet reëel risico is op dit moment”.

Toekomst

Van Gils gelooft nog steeds in het opwarmen van woningen en bedrijven met restwarmte uit de haven. Er worden verschillende plannen gemaakt hoe verder te gaan. Met of zonder leiding naar Leiden. “Afhankelijk hoe de oplossing voor Leiden komt, kunnen we zeggen of die leiding komt er of we houden de warmte voor Rotterdam zelf. Daar moeten nog meer 200-duizend woningen van het aardgas af. Restwarmte is dan de beste en goedkoopste oplossing”

Er lijkt een meerderheid in de gemeenteraad te zijn voor een raadsenquete. De betrokkenen worden dan onder ede gehoord, om zo achter te komen hoe de fouten ontstaan.