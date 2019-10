Grote grijze gevel in Provenierswijk is een mooi canvas voor muurschildering

Grote grijze gezel in Provenierswijk is een mooi canvas voor muurschildering

Een grijze gevel van vijf verdiepingen hoog in de Provenierswijk in Rotterdam krijgt een muurschildering met een reuzenhommel. "Het is een ode aan de natuur en de insecten die worden bedreigd", zegt kunstenaar Nina Valkhoff.

Valkhoff is door bewoners via een online stemming gekozen voor een kunstwerk in de buitenruimte. Voor het aanbrengen van de schildering heeft de kunstenaar een hoogwerker nodig.

"Voor dit werk ben je kunstenaar. Dat klinkt heel verfijnd, maar eigenlijk ben je ook aan halve bouwvakker", zegt ze lachend. Het is haar grootste kunstwerk ooit en dat vindt ze een uitdaging. "Zodra er een machine bij komt kijken, is het extra leuk. Want dat betekent dat je groter gaat. Hoe groter, hoe beter zichtbaar."

De buurtbewoners zijn onder de indruk en kijken bewonderend omhoog. “Ze is niet alleen kunstzinnig, maar ook nog een heel stoer technisch wijf”, zegt buurtbewoner Marianne Bulens. Bijna dagelijks maakt ze een foto van het werk in wording. "Ik vind het prachtig.“

Regen

Het weer zit Nina Valkhoff niet echt mee. De hele week is regen voorspeld en nog fikse buien ook. "Ik heb speciaal voor deze opdracht een regenpak gekocht, want de voorspellingen zijn bar en boos." Met een paar druppels kan ze met de spuitbussen doorwerken, maar de verf kan niet tegen zoveel nattigheid.

"Gelukkig woon ik in de buurt, maar het is voortdurend eventjes de hoogwerker in en dan weer stoppen." Door de vele regenbuien loopt het werk een dag of wat vertraging op.

Meebeslissen

Bewoners van de Provenierswijk mochten meebeslissen welke muurschildering op de grijze gevel in de Van der Sluysstraat zou komen. Via de wijkraden konden bewoners plannen indienen en een goed buurtinitiatief werd beloond met een subsidie. Drie kunstenaars waren geselecteerd en via een online stemming konden bewoners hun stem uitbrengen.

“Ik heb niet eens op haar gestemd”, geeft buurtbewoonster Marianne toe. "Maar ik ben nu heel blij mee met Nina", zegt ze.

Ook buurtbewoner Robert Sedney vindt de muurschildering geweldig. "Het lijkt echt alsof je die grote hommel ziet vliegen, heel mooi."

Valkhoff is in haar nopjes met de muur waarop ze aan het werk mocht. "Een fijn muurtje", krijgt ze ook als reactie van collega's uit het buitenland. "Het is glad, een mooi groot canvas en er zitten maar twee kleine raampjes in."

Over de locatie is de kunstenaar zeer te spreken. "En goed zichtbaar vanaf de drukke doorgaande Walenburgerweg. Ik doe mijn best om er een eyecatcher van te maken."