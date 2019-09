FNV roept cateringmedewerkers op te staken

Vakbond FNV roept medewerkers in de cateringsbranche op om te gaan staken voor een betere cao. Zo'n 24-uursstaking gebeurt voor het eerst in de geschiedenis van de sector. Er zijn drie stakingsdagen aangekondigd, waaronder op 17 oktober in Rotterdam.

Vakbonden CNV en De Unie bereikten eerder een onderhandelingsresultaat met de werkgevers, maar vakbond FNV gaat hier niet mee akkoord.

Uit het onderhandelingsresultaat blijkt een loonsverhoging van nog geen twee procent. Dit is volgens FNV te weinig. "De inflatie is al 2,6 procent", zegt de vakbond. Ook eist FNV regelingen om het werk vol te kunnen houden en betere reiskostenvergoeding. "Ze moeten nu bijna geld meenemen om te kunnen werken", zegt bondsbestuurder Harry de Wit.

Niet het gewenste resultaat

Cateringmedewerkers kwamen al eerder in actie. Zo werden onder meer stiptheidsacties en ludieke acties uitgevoerd om een nieuwe cao af te dwingen. "Dit heeft zeker effect gehad, maar (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid", zegt FNV.

De volgende stap zijn drie 24-uursstakingen; in Amsterdam (10 oktober), Rotterdam (17 oktober) en Utrecht (24 oktober).

Hoeveel mensen daarbij aanwezig zullen zijn is nog niet helemaal duidelijk. In de cateringbranche werken zo'n achttienduizend mensen, waarvan er meer dan drieduizend lid zijn van FNV.

"Het is voor het eerst dat we gaan staken, dus mensen zijn een beetje bang", zegt een lid van FNV Catering. Dat bevestigt De Wit ook. "Het is een hele stap om een hele dag niet te komen werken."

Ledenbijeenkomst

Op een ledenbijeenkomst in het Vakbondshuis aan de Pegasusweg in Rotterdam worden geïnteresseerden dinsdagavond bijgepraat over de situatie tussen de vakbond en werkgevers en over de komende stakingsdag.

Ook gaan bestuurders van FNV dinsdag langs bij cateringbedrijven in de regio om werknemers op de komende acties te attenderen.