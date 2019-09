Bekend baggerschip Rijndelta wordt stukje bij beetje ontmanteld

Het was een bekende verschijning in de Rotterdamse haven: de sleephopperzuiger Rijndelta van het Zwolse bedrijf Van der Kamp. Ruim dertig jaar baggerde dit schip de havens uit. Door de komst van de milieuvriendelijkere Ecodelta kwam een einde aan dit tijdperk. Wat nu rest is de sloop: het schip wordt ontmanteld in ’s-Gravendeel.

De sloop gaat directeur Arie Faasse aan het hart. "Ik was erbij toen we het schip in 1984 kochten. Het is een lang schip, met een relatief kort laadruim van bijna vierduizend kuub. Hij is oorspronkelijk gebouwd door de Duitse overheid in 1960 en had veel accommodaties voor personeel aan boord."

Sinds 1988 haalde het slib en zand van de bodem in de Rotterdamse havens. "Dat deden we met minder bemanning dan die Duitsers, dus hebben we later de voorste hutten eruit uitgesloopt.”

Versleten casco

Door het intensieve gebruik raakte het casco de laatste jaren versleten en de bekabeling verroest. De vele reparaties wogen uiteindelijk niet meer op tegen een nieuw schip. En zo werd de Rijndelta vorig jaar uit de vaart genomen en vervangen door de milieuvriendelijkere Ecodelta.

Faasse is er blij mee, maar op de werf in ’s-Gravendeel overheerst eventjes weemoed: "Als je het zo ziet is het nog steeds een fantastisch schip. Het Havenbedrijf heeft laatst nog gevraagd of we hem echt niet meer in gebruik konden nemen, maar dat was na de asbestverwijdering niet meer mogelijk."

"Het ontwerp van de Rijndelta staat wel aan de basis van de Ecodelta: een moderner en schoner schip dat op de schonere brandstof LNG vaart.”

De keuze voor een duurzamer schip leidde ook tot het besluit milieuvriendelijk te slopen. “We wilden de Rijndelta niet in het buitenland laten slopen, zeker niet als je de beelden van die scheepsbergen in India ziet. Hier in Nederland zijn de omstandigheden aanzienlijk beter.”

Hergebruik

Het Zwolse bedrijf Van der Kamp leverde het schip met het laatste restje gasolie zelf in ’s Gravendeel af. De meeste oliehoudende onderdelen waren toen al verwijderd.

Gerben Snoek van sloopbedrijf SNN: “Wij proberen zoveel mogelijk te recyclen en werken volgens Europese milieuregels. De asbest is deze zomer verwijderd. En nu kijken we welke materialen nog hergebruikt en verkocht kunnen worden. Uiteindelijk wordt het schip steeds kleiner en lichter gemaakt om ‘m uiteindelijk op de helling te kunnen takelen. Anders lukt niet: het is een te groot schip om meteen op de helling te tillen.”

Faasse en zijn collega’s hebben eerder al onderdelen van het schip gered van de sloop, zoals het kompas, het stuur en de scheepsbel. Maar als hij tijdens het interview een reddingsboei van de Rijndelta ziet, besluit hij toch ‘m mee te nemen, terug naar kantoor in Zwolle. “Aan die naam Rijndelta heb ik eerst echt moeten wennen, maar deze koester ik!”