Beelden van wildwesttaferelen Alexandrium in Opsporing Verzocht

Naast de beelden van beveiligingscamera's, wordt ook een reconstructie getoond.



Ook wordt aandacht besteed aan het verhaal van de agent die eind vorige maand werd neergeslagen op de Westzeedijk in Rotterdam, nadat hij een trouwstoet staande hield.



De politie doet daarnaast een oproep aan getuigen voor de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam van afgelopen weekend. Daarbij raakte een 26-jarige man zwaargewond. Hij is aangehouden, net als twee andere mannen.



Later, in de nacht, brandden twee auto's uit aan het Henegouwerplein. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij en wat de rol is geweest van de aangehouden personen.