Drukte op weg naar Rotterdam

Op veel plekken ligt de snelheid op de A20 nog lager. Dat heeft alles te maken met de protestactie van boeren. Zij komen met hun tractor vanuit het hele land naar Den Haag.



Vooral rond Utrecht dreigt een verkeerschaos te ontstaan. Volgens organisator Agractie hebben meer dan tweeduizend boeren aangegeven mee te doen met de actie.

De verwachte zware regenbuien zorgen ook voor extra files.



Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat het inmiddels ook vast. Er is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Terbregseplein en de rechterrijstrook is even afgesloten geweest. Er is nog zo'n twintig minuten vertraging.